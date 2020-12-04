Калуга, , 15:42 — REGNUM В рамках декады приемов граждан, приуроченных ко дню рождения партии «Единая Россия», глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии Юрий Моисеев встретился с председателем калужской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александрой Граф.

Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии Юрий Моисеев встретился с председателем калужской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александрой Граф Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, он поблагодарил Александру Васильевну за многолетний, ответственный труд и вручил памятные сувениры в честь дня людей с ограниченными возможностями. Глава города поинтересовался проблемами, которые приходится решать, и тем, какую помощь могут оказать партия и городские власти.

Александра Граф сообщила, что администрация области и города не оставляют организацию без внимания, оказывают поддержку и депутаты Городской думы, но порекомендовала активизировать работу по совершенствованию «безбарьерной среды».

Юрий Моисеев предложил организовывать совместный мониторинг объектов города в рамках партийного проекта «Доступная среда», направленного на то, чтобы Калуга стала комфортной для всех.