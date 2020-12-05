Стокгольм, , 08:59 — REGNUM По мере того, как все больше разработчиков вакцин от COVID-19 сообщают об успешном завершении третьей фазы испытаний, власти Швеции активно готовятся к началу кампании по массовой вакцинации населения от смертельного заболевания. По данным генерального директора Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохана Карлсона, первыми от COVID-19 смогут привиться 572 000 шведов. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«Приоритет будет отдан тем, кто подвержен наибольшему риску заболевания с летальным исходом», — заявил Карлсон.

При проведении вакцинации в Швеции в приоритетные группы попадут порядка 572 тыс. человек. Первыми привиться смогут 82 тыс. сотрудников домов престарелых, 150 тыс. соцработников, оказывающих помощь пожилым людям на дому, 220 тыс. не относящихся к первым двум категориям соцработников и порядка 120 тыс. членов семей соцработников, проживающих с ними.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Швеции рассказал о планах вакцинации населения от COVID-19