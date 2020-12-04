Стокгольм, , 15:43 — REGNUM 4 декабря в Стокгольме состоялась пресс-конференция с участием премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, который объявил о главных особенностях приближающейся кампании по массовой вакцинации населения страны от COVID-19.

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«Когда начнется вакцинация, она будет бесплатной, никто не должен лишаться из-за денег той личной безопасности, которую призвана обеспечить вакцина», — дал понять премьер-министр Лёвен.

Глава правительства Швеции также заявил, что на проведение массовой вакцинации администрациям ленов будут выделены 300 миллионов крон (€29,2 млн).

В ходе пресс-конференции было обнародовано, что правительство Швеции приняло решение участвовать в соглашении о закупке вакцины от COVID-19, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna. Швеция присоединится к договору о закупке препарата в рамках Евросоюза.

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