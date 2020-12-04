Москва, , 15:34 — REGNUM Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 года пройдёт в очном формате. При этом допускается проведение олимпиады в очном формате с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в условиях. Соответствующие требования были приняты еще в ноябре и опубликованы на сайте Министерства просвещения РФ.

Региональный этап стартует 12 января, последние состязания состоятся 25 февраля.

В каждом субъекте Российской Федерации, участвующем в олимпиаде, будут созданы оргкомитет и жюри. Дистанционное написание регионального тура ВсОШ дома, по аналогии с муниципальным туром, не предусмотрено. Участники будут выполнять задания в аудиториях, оборудованных средствами видеофиксации.

Оргкомитету регионального этапа олимпиады рекомендовано организовать сканирование выполненных учащимися заданий олимпиады. Это необходимо, чтобы жюри для проверки были переданы копии обезличенных работ участников олимпиады.

Напомним, что списки прошедших на региональный этап олимпиады будут доступны после подведения итогов муниципального и определения необходимого количества баллов для прохода на регион. По итогам регионального этапа определятся участники заключительного. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в заключительном этапе ВсОШ также примут участие школьники, получившие право участия в финале олимпиады в 2019/2020 году (в связи с отменой заключительного этапа весной 2020 года из-за эпидемиологической обстановки).