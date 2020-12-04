Москва, , 15:34 — REGNUM В Крыму растёт количество отелей с системой «всё включено». Три отеля all inclusive появятся в Алуште, Судаке и Феодосии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Гостиница в Алуште Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Во всех трех отелей изменится концепция, внедрена новая система питания. Забронировать номеров в этих гостиницах можно будет уже через пару недель — в конце декабря.

Система «всё включено» будет введена в ТОК «Восход» (Алушта, 80 номеров), ТОК «Горизонт» (Судак, 154 номера) и ТОК «Золотой пляж» (Феодосия, 138 номера). Туроператоры обещают, что цены сильно меняться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы редко выбирают туры в отели на «всё включено» в Крым и Краснодарский край. Бронируют такие отели только 15−25% туристов.

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