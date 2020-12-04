Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» снова потерпел поражение. Игра прошла 3 декабря на стадионе «Уралец».

Возобновление игры с точки Алексей Колчин © ИА REGNUM

В рамках регулярного чемпионата КХЛ хозяева встретились с московским «Динамо». Итоговый счёт оказался разгромным: 7:2 в пользу гостей.

Из «динамовцев» отличились форвард Магнус Пяярви-Свенссон, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий.

«Автомобилист» сейчас занимает в турнирной таблице Востока шестое место, имея 40 очков. У «Динамо» четвертое место на Западе с 40 баллами.

Якуб Коварж Алексей Колчин © ИА REGNUM

Владимир Галкин Алексей Колчин © ИА REGNUM У ворот «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Линдберг и Трямкин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Динамовцы отмечают свои шайбы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Павел Куликов Алексей Колчин © ИА REGNUM Пяярви-Свенссон Магнус Алексей Колчин © ИА REGNUM

Секстон и Муранов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Совещание на льду Алексей Колчин © ИА REGNUM

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