Екатеринбург, 4 декабря 2020, 15:51 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» снова потерпел поражение. Игра прошла 3 декабря на стадионе «Уралец».
В рамках регулярного чемпионата КХЛ хозяева встретились с московским «Динамо». Итоговый счёт оказался разгромным: 7:2 в пользу гостей.
Из «динамовцев» отличились форвард Магнус Пяярви-Свенссон, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий.
«Автомобилист» сейчас занимает в турнирной таблице Востока шестое место, имея 40 очков. У «Динамо» четвертое место на Западе с 40 баллами.