Екатеринбург, 4 декабря 2020, 15:51 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» снова потерпел поражение. Игра прошла 3 декабря на стадионе «Уралец».

Возобновление игры с точки
Возобновление игры с точки
Алексей Колчин © ИА REGNUM

В рамках регулярного чемпионата КХЛ хозяева встретились с московским «Динамо». Итоговый счёт оказался разгромным: 7:2 в пользу гостей.

Из «динамовцев» отличились форвард Магнус Пяярви-Свенссон, Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий.

«Автомобилист» сейчас занимает в турнирной таблице Востока шестое место, имея 40 очков. У «Динамо» четвертое место на Западе с 40 баллами.

Якуб Коварж
Якуб Коварж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Якуб Коварж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Группа поддержки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Билл Питерс и Герман Титов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Владимир Васильевич Крикунов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вадим Щипачев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Владимир Галкин
У ворот «Динамо»
Владимир Галкин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
У ворот «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилис» пропускает
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Автор двух шайб в составе «Автомобилиста» Брукс Мейсек
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Владимир Галкин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Волков и Литовченко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Линдберг и Трямкин
Линдберг и Трямкин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Динамовцы отмечают свои шайбы
Динамовцы отмечают свои шайбы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Динамовцы отмечают свои шайбы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дмитрий Кагарлицкий
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Кагарлицкий отличается
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концентрация
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Павел Куликов
Пяярви-Свенссон Магнус
Павел Куликов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пяярви-Свенссон Магнус
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Секстон и Муранов
Секстон и Муранов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Совещание на льду
Совещание на льду
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Тренерский совет
Алексей Колчин © ИА REGNUM
У ворот «Автомобилиста»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Установка от тренерского штаба «Автомобилиста»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хиетанен и Холланд
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Хиетанен и Холланд
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Щипачев набирает 700-е очко в КХЛ
Щипачев набирает 700-е очко в КХЛ
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Яшкин против Трямкина
Яшкин против Трямкина
Алексей Колчин © ИА REGNUM