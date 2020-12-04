Нур-Султан, , 15:19 — REGNUM Казахстану необходимо минимизировать цифровое неравенство внутри страны. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 4 декабря во время дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

«Здесь важным становится цифровая агломерация, которая должна произойти быстрее и быть более эффективной, чем физическая», — считает глава государства. Он отметил, что цифровые технологии оказали существенную помощь в период пандемии.

Токаев добавил, что в основе цифровизации лежит качественный скоростной интернет. Президент рассказал о планах подключения сёл к сети, а также о цифровизации государственных услуг.

Казахстанский лидер отметил, что принятие государственных решений на основе больших данных позволит избежать ошибок и улучшит управление.

Читайте также: Глава Казахстана оценил перспективы применения искусственного интеллекта