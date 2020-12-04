Махачкала, , 15:19 — REGNUM Единый call-центр по вопросам оказания помощи населению в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией заработает в Дагестане. Он призван снять нагрузку с диспетчерской службы вызова скорой помощи, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе правительства региона.

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"Единый номер call-центра «122» должен стать универсальным дистанционным инструментом оказания помощи гражданам, который снимет нагрузку с систем «03» и «103», по которым идет вызов скорой помощи», — приводятся в сообщении слова первого вице-премьера республики Анатолия Карибова.

Головной офис call-центра расположится в Дагестанском государственном медуниверситете (ДГМУ), а к нему уже будут подключены специалисты регионального минздрава из своих кабинетов, волонтеры минмолодежи республики. Последним будут переадресовываться звонки по доставке продуктов питания и лекарств людям на самоизоляции.

ДГМУ также берет на себя оснащение call-центра оборудованием и специалистами. Технологическое сопровождение создаваемой площадки обеспечит минкомсвязи республики.