Владимир, , 15:18 — REGNUM Во Владимирской области 104 школы частично используют технологии электронного и дистанционного обучения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, по состоянию на 2 декабря на карантин по ОРВИ закрыта одна школа.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В 45 школах отдельные классы переведены на карантин и учатся дистанционно. В трёх школах из-за болезни педагогов объявили внеплановые каникулы.

Вновь открылись две общеобразовательные организации и приступили к работе семь школ, ранее частично закрытых на карантин по коронавирусной инфекции.

Возобновили работу три детских сада и 16 ранее закрытых на карантин групп. Из 430 муниципальных дошкольных организаций полностью закрыты на карантин по ОРВИ три детсада, частично — отдельные группы в 27 дошкольных учреждениях.

С середины ноября образовательный процесс в 64 учреждениях дополнительного образования 13 муниципальных образований области организован с использованием дистанционных технологий. На «удалёнку» перешли также 36 профессиональных образовательных организаций. В 20 учреждениях среднего образования студенты проходят производственную и учебную практику в малых группах или индивидуально.

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