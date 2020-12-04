Москва, , 15:20 — REGNUM За первые пять часов с момента начала записи на вакцинацию в Москве записались пять тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — написал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 декабря в Москве началась запись на вакцинацию от коронавируса. В первую очередь привить должны сотрудников медицинских, образовательных и социальных учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье спасли пациентку с 90%-ным поражением легких и COVID-19