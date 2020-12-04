Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Пассажиропоток в общественном транспорте Санкт-Петербурга в «коронавирусном» 2020 году уменьшился на 35% по сравнению с показателями 2019 года. В Петербургском метрополитене ежедневное снижение количества пассажиров по отношению к 2019 году достигло почти 40%. Об этом 4 декабря сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, курирующего транспортную сферу.

Женщина в защитной маске заходит в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Смольном напомнили, что ношение индивидуальных средств защиты остается обязательным во всех видах общественного транспорта, а также на остановках, вокзалах и в аэропорту «Пулково».

Как отмечается, за два месяца профилактических мероприятий составлено более 350 актов за несоблюдение «перчаточно-масочного» режима в наземном транспорте. Сотрудники службы безопасности Петербургского метрополитена составили 614 актов, 171 из которых — на платформах станций.

В аэропорту «Пулково» и на петербургских железнодорожных вокзалах сотрудники транспортной полиции составили 258 протоков за неиспользование средств индивидуальной защиты.

«Рейды проводятся ежедневно и во всех районах города, охват в течение дня составляет до 70 маршрутов Северной столицы», — отметили в аппарате вице-губернатора.

В свою очередь, сотрудники транспортных предприятий усиливают работу по дезинфекции подвижного состава и мест массового пребывания пассажиров. Например, в Петербургском метрополитене каждые два часа обрабатываются поручни эскалаторов, кассовые окна, аппараты по продаже и пополнению проездных билетов, входные двери вестибюлей. Жетоны моются специальным антисептическим раствором. А внутренние пространства вагонов обрабатывают генератором «холодного тумана» с антибактериальным средством, которое проникает в труднодоступные места.

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