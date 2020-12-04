Уфа, , 15:34 — REGNUM Женщину обвиняют в убийстве своей знакомой в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Мелеузе днем 2 декабря текущего года стражи порядка получили сообщение о том, что в квартире найдено тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Отмечается, что вскоре была установлена личность 48-летний подозреваемой женщины без определенного места жительства. Она была задержана.

По версии следствия, подозреваемая на протяжении двух недель проживала у потерпевшей. Следователи считают, что в тот день между женщинами произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков: хозяйка квартиры возмутилась тем, что подозреваемая злоупотребляет ее гостеприимством.

По версии следствия, во время конфликта подозреваемая убила потерпевшую, избавилась от орудия преступления и скрылась с места происшествия. Соседи обнаружили тело хозяйки квартиры и сообщили полицейским.

Отмечается, что подозреваемая уже во всем призналась. Расследование дела продолжается.

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