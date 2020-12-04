Ставрополь, , 15:12 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против 45-летнего жителя Ставрополья, который обвиняется в организации заказного убийства. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый решил убить своего знакомого, к которому испытывал неприязнь. Совершить расправу он предложил своему работнику, пообещав за это купить ему дом. Получив согласие, обвиняемый приобрел ружье и передал его исполнителю.

В июне того же года киллер обманом заманил потерпевшего на кладбище в селе Татарка в Шпаковском районе Ставрополья и выстрелил ему в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Ранее суд приговорил исполнителя убийства к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело в отношении организатора преступления с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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