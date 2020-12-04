Витебск, Белоруссия, , 15:16 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Белоруссии является непростой, однако она находится под контролем. Об этом 4 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области, его слова приводит агентство БелТА.

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"Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Белоруссии», — сказал он.

При этом белорусский лидер отметил, что, несмотря на это, данная ситуация находится под контролем.

Кроме этого, Лукашенко заявил, что он приехал в Витебскую область, чтобы узнать реальную ситуацию с лечением людей на местах.

«Лечением вообще и на злобу дня — коронавирус», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо более активно постепенно возобновлять сообщение между странами, замедлившееся из-за пандемии коронавируса.