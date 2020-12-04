Махачкала, , 15:06 — REGNUM Муфтият Дагестана обратился к жителям республики в связи с нарастающей в регионе статистикой заболеваемости COVID-19. В религиозной организации призвали верующих до улучшения эпидситуации не посещать мечети и совершать все намазы (молитвы) дома.

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Напомним, ранее руководством Дагестана было принято решение о введении в республике дополнительных ограничений, в том числе на проведение богослужений с присутствием прихожан.

«Муфтият Дагестана призывает население соблюдать введенные санитарно-эпидемиологические ограничения и просит вас совершать все намазы дома. Также просим не посещать мечеть на пятничный намаз», — сказано в обращении, опубликованном на сайте организации.

Имамам населенных пунктов Дагестана рекомендовано сократить число участников пятничного Джума-намаза до минимума — допускать только сотрудников мечетей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений. Соблюдать рекомендации нужно до снятия введенных в республике ограничительных мер.

Отметим, что это не первое подобное обращение муфтията Дагестана к мусульманам региона. Весной, когда ситуация с коронавирусом в республике была наиболее сложной, верующих также неоднократно призывали совершать все намазы дома. Однако вскоре ситуация в регионе стабилизировалась, и жители вновь смогли посещать мечети. В настоящее время эпидобстановка снова осложнилась, о чем свидетельствует рост числа госпитализаций с подозрением на COVID-19.