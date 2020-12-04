Париж, , 15:04 — REGNUM Число жителей Франции, которые заявили о желании пройти процедуру вакцинации от COVID-19, за прошедшие несколько месяцев сократилось, о чем свидетельствуют результаты недавнего опроса общественного мнения, сообщает французское издание Sud Ouest.

Соответствующие данные были опубликованы 4 декабря Национальным агентством общественного здравоохранения Франции в рамках своего еженедельного отчета.

«В ноябре 2020 года лишь половина респондентов (53%) заявили о том, что они точно или с большой долей вероятности хотели бы пройти вакцинацию от COVID-19», — указали в агентстве.

«Этот показатель также ниже по сравнению с июлем, когда 64% респондентов выказывали подобное желание», — добавили французские медики.

Наибольшее число французских граждан, которые готовы вакцинироваться от заражения новым коронавирусом, наблюдалось в старшей возрастной группе (72%), за ними следовали представители возрастных групп 50 — 64 лет (58%), 35−49 лет (47%) и 18−24 лет (46%). Меньше всего желания ставить себе прививки от COVID-19 выявлено у граждан страны в возрасте 25−34 лет. Здесь лишь треть (33%) заявили о том, что они «обязательно или вероятно» будут вакцинированы.

Такие данные были получены в рамках регулярно проводимого агентством опроса CoviPrev, в котором приняли участие около 2 тыс. взрослых жителей на материковой части Франции.

При этом в июле скептическое отношение к вакцинации разделяли всего чуть более трети респондентов (36%). Тогда среди наиболее частых причин от прохождения подобной процедуры назвали такие причины, как отсутствие уверенности в безопасности конкретной вакцины и вакцинации в принципе, предпочтение иных способов защиты и другие.