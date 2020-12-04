Париж, 4 декабря 2020, 15:04 — REGNUM Число жителей Франции, которые заявили о желании пройти процедуру вакцинации от COVID-19, за прошедшие несколько месяцев сократилось, о чем свидетельствуют результаты недавнего опроса общественного мнения, сообщает французское издание Sud Ouest.
Соответствующие данные были опубликованы 4 декабря Национальным агентством общественного здравоохранения Франции в рамках своего еженедельного отчета.
Наибольшее число французских граждан, которые готовы вакцинироваться от заражения новым коронавирусом, наблюдалось в старшей возрастной группе (72%), за ними следовали представители возрастных групп 50 — 64 лет (58%), 35−49 лет (47%) и 18−24 лет (46%). Меньше всего желания ставить себе прививки от COVID-19 выявлено у граждан страны в возрасте 25−34 лет. Здесь лишь треть (33%) заявили о том, что они «обязательно или вероятно» будут вакцинированы.
Такие данные были получены в рамках регулярно проводимого агентством опроса CoviPrev, в котором приняли участие около 2 тыс. взрослых жителей на материковой части Франции.
При этом в июле скептическое отношение к вакцинации разделяли всего чуть более трети респондентов (36%). Тогда среди наиболее частых причин от прохождения подобной процедуры назвали такие причины, как отсутствие уверенности в безопасности конкретной вакцины и вакцинации в принципе, предпочтение иных способов защиты и другие.