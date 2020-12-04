Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:04 — REGNUM Заражённое африканской чумой свиное мясо прибыло в Нижний Тагил из Твери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

Полуфабрикат предназначался для приготовления борща. В мясе обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Мясо изготовило ООО «Коралл» (Тверь) и было реализовано ООО «СКИФ-логистик» (Санкт-Петербург),

«Дешёвую и, как следствие, некачественную и небезопасную продукцию закупили организации, осуществляющие оптовую торговлю продуктами питания, — ООО «Оптимус», ООО «Эдем» и ООО «Партнер», — сообщили в ведомстве.

ИП Колосюк А.В., который получил мясо, уже заявил об уничтожении полуфабриката.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Свердловской области введён карантинный режим из-за выявленного в Нижнем Тагиле очага африканской чумы свиней.

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