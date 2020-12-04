Москва, , 15:02 — REGNUM Готовы вакцинироваться от COVID-19 около трети жителей России (30%). Из них 9% желают сделать прививку в ближайшие дни, 21% «скорее готовы» к вакцинации, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Категорически против прививки от коронавируса 42%, скорее против — 28% опрошенных. Больше готовых к вакцинации среди мужчин, чем среди женщин (12% против 5%) и среди людей старше 45 лет (13%).

При этом большинство граждан выберут отечественную вакцину, а не импортную — 55% против 24%. Больше сторонников российской вакцины среди женщин, чем среди мужчин — 58% и 52% соответственно.

Опрос проведен 2−3 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 351 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на портале mos.ru с сегодняшнего дня, 4 декабря, началась электронная запись на вакцинацию от COVID-19.

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