Москва, 4 декабря 2020, 15:01 — REGNUM Подмосковным врачам удалось спасти женщину, заболевшую COVID-19 в особо тяжёлой форме. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
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Пациентка с коронавирусом была доставлена в Видновскую районную больницу. В медицинском учреждении 68-летней женщине подтвердили двухстороннюю вирусную пневмонию и 90%-ное поражение легких. Насыщение крови кислородом у пенсионерки составляло менее 50%.
Ситуация осложнялась еще и тем, что у пациентки были сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, недостаточность кровообращения, а также сахарный диабет.
«На момент поступления у женщины фактически осталось 10% дыхательной поверхности легких. Поэтому мы незамедлительно поместили ее в палату интенсивной терапии и обеспечили кислородом», — рассказал заведующий кардиологическим отделением Дмитрий Орловский.
В итоге врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. Через некоторое время лечение показало четкий положительный эффект. Сегодня женщина самостоятельно дышит и начала передвигаться без посторонней помощи.
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