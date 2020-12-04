Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Искусственный интеллект превращается в крупнейший мировой рынок, превышающий экономику Китая. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря на дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

Токаев привел данные компании McKinsey. «Через десять лет вклад в глобальную экономику от внедрения и применения искусственного интеллекта достигнет порядка $13 трлн», — сказал Токаев.

По его словам, отставание в этой сфере может привести к очень тяжелым последствиям для судеб целого ряда государств. «Именно поэтому я принял решение принять участие в данном форуме», — сказал президент Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф представил в Нур-Султане проекты по внедрению информационных технологий.

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