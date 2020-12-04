Тамбов, 4 декабря 2020, 14:48 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 3 декабря.
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Всего в регионе скончались 117 человек.
Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 662 человека, в том числе 226 — за последние сутки.
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