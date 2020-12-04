Пхеньян, , 14:54 — REGNUM Представители международных организаций покинули Пхеньян в связи с введением самого высокого уровня ограничений из-за пандемии. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (VOA, СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителя Международного Комитета Красного Креста (МККК) по Восточной Азии.

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По данным журналистов, проекты МККК по поддержке будут реализовываться через отделение Красного Креста в Пекине.

Как сообщал ранее американский новостной портал NK News, КНДР покинули порядка 40 человек, включая дипломатов, представителей ООН. В настоящее время в Пхеньяне по-прежнему остаются три представителя международных организаций: два представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) и представитель неправительственной организации Concern Worldwide.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря власти КНДР ввели самый высокий (третий) уровень ограничений из-за пандемии коронавируса.

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