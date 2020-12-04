Москва, , 15:07 — REGNUM Заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что свой пост он занимает последний день, вызвало шквал комментариев в сети. Пользователи выразили своё мнение 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Так, часть пользователей выразила досаду по поводу того, что в России сформирована схема, согласно которой руководящие посты занимают люди из других сфер, приходящими на смену предыдущему руководителю, а не те сотрудники предприятия, которые поднимаются по карьерной лестнице.

«Роснано», конечно, организация специфическая, но думаю, что один общий недостаток современных предприятий и учреждений присущ почти каждому из них. Это отсутствие преемственности. Вместо старой почти повсеместной традиции выращивания и продвижения руководителей внутри предприятия снизу на верх, собственники современных предприятий (частные или представители государства) назначают и меняют их руководителей как правило пришельцами (так называемыми менеджерами) со стороны. В результате на предприятии происходит завуалированная под «модернизацию» катастрофа. Увольняются опытные кадры, предаются забвению собственные многолетние наработки. Да появляются молодые руководители, но, по личному опыту, такие руководители, не выращенные внутри предприятия и занявшие сразу высокое положение, это просто чума», — считает Юрий Я.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что Чубайса хотят вывести из-под «удара», чтобы не обрушивать на его плечи ответственность за убытки «Роснано».

"Он ни за что не будет отвечать», — поделился своим мнением пользователь Александр.

Ряд комментаторов сообщили о том, что считают уход Чубайса, после понесённых его компанией убытков, несправедливым. Они уверены, что он должен понести наказание.

«Удивительная страна Россия! Если ИП открываешь на сотку, то должен отчитаться за каждую копейку, а если «Роснано», то чистых убытков за прошлый год 14,5 лямов… И ничего, всё в ажуре!» — написал Андрей В.

Напомним, 3 декабря глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии — 2020, заявил, что работает в компании последний день.