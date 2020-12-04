Тамбов, , 14:45 — REGNUM В Тамбовской области 4 декабря подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 718 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 662 пациента, в том числе 226 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 117 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области скончались ещё 12 пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Тамбовской области скончались ещё три пациента с COVID-19