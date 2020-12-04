Москва, , 14:44 — REGNUM Непригодное имущество следует устранить с арсеналов и складов Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и инженерных войск. На это отведено полгода, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 4 декабря на селекторном совещании.

Освобождение арсеналов, баз и складов от непригодного имущества было одной из тем совещания. Его участники обсудили соответствующую работу в ВКС, ВМФ и инженерных войсках.

Списание, утилизацию и реализацию непригодного имущества нужно в соответствии с планами завершить в мае 2021 года. Речь идёт об имуществе, накопившемся на объектах хранения по состоянию на сентябрь 2020 года, уточнил министр.

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