Челябинск, , 14:36 — REGNUM Челябинский облсуд получил две апелляции на приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

Как пишет Накануне.Ru, в апелляционном представлении прокурора содержится требование увеличить осуждённому размер наказания. Также суд получил апелляционную жалобу защиты. Адвокат настаивает на смягчении наказания.

Заседание назначено на 23 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тефтелев получил три года в колонии строгого режима и должен уплатить 37,5 млн рублей штрафа. Его признали виновным в получении взятки на сумму 2,5 млн рублей.

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