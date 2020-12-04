Москва, , 14:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал исключить риски при использовании искусственного интеллекта. Об этом он заявил 4 декабря во время дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

Открывая дискуссию, глава государства оценил риски, возникающие в связи с применением технологий на основе искусственного интеллекта. Риски возникают даже при пользовании интернетом, считает Путин. Однако на интернет и на другие сферы должны распространяться как этические нормы, так и действие законодательства.

«От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями — сказал президент. — Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать».

Отметим, в дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.