Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM Возвращение учащихся девятых классов в школы Свердловской области было вызвано заботой о будущем выпускников. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Родители спросили чиновника, в связи с чем девятиклассники вновь перевели на полноценный режим обучения.

«Мы руководствовались исключительно заботой о будущем выпускников», — ответил губернатор.

Чиновник добавил, что перед этим решением власти консультировались с Роспотребнадзором и другими специалистами. На дистанционном режиме учащимся было тяжело готовиться к экзаменам, отметил губернатор.

Если же родитель хочет вновь перевести ребёнка на дистанционный формат, то можно подать соответствующее заявление директору школы, написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Павел Креков допустил, что всех школьников могут вернуть на полноценный режим обучения.