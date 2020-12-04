Рязань, , 14:41 — REGNUM Проверить состояние транспортных средств, которые перевозят детей, поручил 4 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поводом для проверки стало ДТП со школьным автобусом на Кубани.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принять все возможные меры, чтобы не допустить подобного на территории Рязанской области. О состоянии школьных автобусов отчитаются главы администраций муниципалитетов.

«Водительский состав должен неукоснительно соблюдать ПДД, а главное, понимать огромную ответственность за безопасность наших детей. С этим требованием я обращаюсь ко всем водителям на дорогах Рязанской области», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель школьного микроавтобуса на неравнозначном перекрёстке не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате ДТП госпитализированы двое взрослых и четверо детей.

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