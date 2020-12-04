Бандунг, Индонезия, , 14:27 — REGNUM Правительство города Бандунга в Индонезии закрыло ряд дорог и ограничило часы работы коммерческих предприятий, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что ряд дорог закроют на 14 дней, начиная с 18:00 до 06:00 по местному времени. Торговцы в районе Дипати Укур также ограничат часы работы.

«Сейчас мы уделяем первоочередное внимание здоровью из-за пандемии. Мы также не можем оправдывать нарушения санитарного протокола ради экономики», — говорится в заявлении заместителя мэра Бандунга.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что государство учится у Таиланда бороться с пандемией.

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