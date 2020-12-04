Челябинск, , 14:24 — REGNUM В Челябинске под суд отданы 11 человек, которые проходят по делу об организации и проведении азартных игр. Они получили доход в размере почти 36 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи считают, что группа действовала в октябре 2018-го — феврале 2020 года. Незаконные игры проводились в разных помещениях города. Было задействовано 109 игровых автоматов. Организаторами такой деятельности считаются брат и сестра.

Часть денег была легализована. Кроме того, руководителям вменяют вмешательство в деятельность органов, выразившееся в том, что они организовали вскрытие опечатанного помещения и вывоз игрового оборудования.

Обвинительное заключение по делу уже утверждено. Теперь обвиняемые предстанут перед Ленинским районным судом.