Саратов, , 14:49 — REGNUM Снова шесть пациентов, инфицированных коронавирусом, скончались за минувшие сутки в Саратовской области. Подобная череда летальных исходов продолжается с 1 декабря. Об этом сообщает облминздрав.

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Среди погибших — две женщины 45 и 92 лет, четверо мужчин — 65 и 79 лет, еще двое — 70-летние. 45-летняя пациентка страдала онкологическим заболеванием и была госпитализирована со 100% поражением легких. Вторая женщина скончалась в инфекционном отделении в день поступления. Лечение инфицированных мужчин осложняли имеющиеся серьезные сопутствующие заболевания.

Таким образом, по состоянию на 4 декабря жертвами ковида за все время наблюдения стали 262 саратовца.

ИА REGNUM напоминает, о планах по обследованию животных на COVID-19 заявили в управлении ветеринарии правительства Саратовской области. Проверить домашнего питомца можно будет после его контакта с зараженным человеком, а также при наличии выделений у животного из носа, рвоты, кашля, проблем с дыханием и желудком.

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