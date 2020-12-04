Красногорск, , 14:43 — REGNUM В Подмосковье начала работать бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по профилактике распространения инфекции в Московской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Горячая линия функционирует по короткому номеру 122. Позвонив на него можно не только получить полную информацию по COVID-19, но и вызвать врача на дом, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств.

Колл-центр в будние дни будет работать с 07:00 до 20:00 часов, в субботу — с 08:00 до 13:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 декабря в Москве стала доступна электронная запись на вакцинацию от коронавируса. В первую очередь планируется вакцинировать сотрудников медицинских, образовательных и социальных учреждений столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракова рассказала, кого в Москве вакцинируют в первую очередь

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье спасли пациентку с 90%-ным поражением легких и COVID-19