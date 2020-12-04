Абакан, , 14:19 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Хакасии за минувшую неделю снижается, но всё ещё остаётся самой высокой среди регионов Сибирского федерального округа. При среднем показателе суточного прироста по округу в 7%, в республике этот показатель составил 11%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В результате Хакасия вновь вошла в десятку регионов страны с худшими результатами. Всего к настоящему времени в республике зарегистрировано 12 789 случаев заражения коронавирусом. Прирост за неделю составил 1269 человек.

«Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания за неделю (и за всё время с начала эпидемии) здесь был зафиксирован 1 декабря — 183 человека за сутки», — отметили в региональном правительстве.

Между тем, руководство республики сегодня спорят о возможности смягчения ограничительных мер для заведений общепита. Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития предложили продлить на час время работы кафе и ресторанов, а также разрешить проведение праздничных мероприятий с 15 декабря. В управлении Роспотребнадзора выступают резко против.

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