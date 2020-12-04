Киншаса, , 14:26 — REGNUM Почти 22 миллиона человек в Демократической Республике Конго сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, резко возросшей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Число людей, столкнувшихся с критической нехваткой продовольствия резко возросло — с 15,6 миллионов в 2019 году до 21,8 миллионов», — сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В организации отметили, что вооруженные конфликты и последствия пандемии коронавируса, которые сказались на ценах на продовольствие и средства к существованию, усугубили проблему.

«Эти факторы обостряют гуманитарные потребности, и сейчас страна переживает крупнейший в мире продовольственный кризис», — говорится в докладе.

Члены организации также ссылаются на то, что кризису способствует «экономический спад, связанный с обесцениванием валюты и падением ВВП, и стихийные бедствия». По данным ФАО, большинство людей, затронутых этой проблемой, находятся в центральных провинциях Северного и Южного Киву, Итури и Касаи. В ООН заявили, что «ситуация особенно сложна для внутренне перемещённых лиц и тех, кто возвращается в свой родной район и оказывается без средств к существованию».

В ФАО предупреждают, что при остром голоде любые дальнейшие нарушения цепочки поставок продовольствия лишь усугубят человеческие страдания и затруднят усилия по решению этой проблемы.

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