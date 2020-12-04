Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Одну из групп детского сада № 31 (Екатеринбург) закрыли из-за несоблюдения требований температурного режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Всего в детском саду функционирует восемь групп, закрыли из-за недолжного теплоснабжения только одну. Прокуратура Ленинского района начала проверку детского сада. Привлечены специалисты Роспотребнадзора, будут проведены замеры температурного режима в помещениях учреждения.

«При установлении нарушений требований законодательства будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге перевели на карантин 19 групп в детских садах, в основном — из-за вспышек ОРВИ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге перевели на карантин 19 групп в детских садах