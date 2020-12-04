Тбилиси, , 14:13 — REGNUM «Рекорд» по количеству выявленных в Грузии за последние сутки носителей SARS-CoV-2 связан с тем, что в стране начали проводить больше тестов на коронавирус. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 4 декабря заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Выявляется больше людей. Раньше с помощью тестов на антиген мы получали от 700 до 800 положительных ответов в день, а теперь, согласно сегодняшним данным, выявили 1442 случая только с помощью антигена и 3 600 — PCR-тестами», — отметил Гамкрелидзе.

На том же брифинге замглавы минздрава Грузии Тамар Габуниа сообщила, что за прошлые сутки в стране провели 17 тыс. ПЦР тестов, что является рекордным показателем для страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 декабря, в Грузии за последние сутки выявили 5068 случаев заражения коронавирусом. Предыдущий «рекорд» в стране был зафиксирован 27 ноября, когда за сутки выявили 4780 носителей SARS-CoV-2.

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