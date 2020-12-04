Москва, , 14:07 — REGNUM Все правила морально-этических норм, которые вырабатывались тысячелетиями, должны распространяться и на интернет. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

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При этом глава государства призвал продумать заранее все риски, связанные с искусственным интеллектом

«Искусственный интеллект — основа для нового рывка в развитии человечества, но никогда не заменит человека», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России надо создавать свой интернет.

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