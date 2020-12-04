Челябинск, , 14:01 — REGNUM В Челябинской области получили тысячу доз вакцины от COVID-19. Препарат размещён на Областном аптечном складе с соблюдением обязательных условий хранения, сообщает пресс-служба губернатора.

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7 декабря, после оформления необходимых документов, её начнут развозить по муниципалитетам. В ближайшее время региону поставят ещё две тысячи доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую очередь будут привиты социальные работники и медики, преподаватели вузов и ссузов, учителя школ, а также сотрудники полиции. Напомним, ранее о начале массовой вакцинации от COVID-19 объявил президент России Владимир Путин.