Москва, , 14:02 — REGNUM Заявление главного экономиста «Альфа-банка» Натальи Орловой о том, что сроки восстановления реальных располагаемых доходов граждан России могут затянуться, а восстановиться они могут только к 2022 году, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Специалисты предрекают медленное восстановление…». Предрекают обычно катастрофы. Будущее возвещают. Какие есть предпосылки для роста доходов? Никаких», — считает Афех И.

Многие комментаторы отметили тот факт, что заявление, касательно затягивания сроков восстановления доходов населения, является очевидным и строить иллюзии по поводу того, что, в результате пандемии экономика Российской Федерации не понесла ущерб — глупо.

«Если честно, ничего нового не открыли. Никто и не предполагал, что доходы начнут расти. Не надо большого ума или экономического образования, чтобы догадаться, что пока придется обходиться тем, что есть. Российская экономика переживает сейчас не лучшие времена. Пришлось сократить расходы бюджета. А еще и этот злополучный коронавирус, который сильно подорвал почти все бизнесы. Дай бог, чтобы они хоть немного оправились от него к концу следующего года. Есть надежда на то, что государство имеет в запасе некоторые кризисные меры, способные не дать доходам населения упасть», — пишет Ростислав С.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что ситуация не предвещает благоприятной основы для восстановления доходов населения. Они уверены, что пока говорить о реальном росте доходов народа России преждевременно.

«Да какие тут могут быть прогнозы с таким положением дел в стране? … Про какие доходы и их восстановление идёт речь, вы о чём?!», — задаётся вопросом пользователь Ирина.

Некоторые пользователи отметили, что руководство субъектов РФ зачастую манипулирует цифрами, создавая картину, что в их регионах растут реальные доходы граждан.

«Сокращая количество сотрудников, увеличивается нагрузка на оставшихся и без оплаты», — написала Оксана Т.

Напомним, 3 декабря главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова заявила о том, что сроки восстановления реальных располагаемых доходов граждан России могут затянуться, а восстановиться они могут только к 2022 году.