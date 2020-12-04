Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM В Петербурге продлили доплаты социальным работникам за нагрузку в виде пациентов с COVID-19. Об этом 4 декабря сообщили в Смольном.

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Губернатор Александр Беглов подписал постановление, продлевающее до 15 ноября 2020 года период, за который соцработникам выплатят компенсации в связи с коронавирусной инфекцией.

Выплаты поступят из резервного фонда правительства РФ. Заметим, с апреля по октябрь 2020 года соцработникам уже предоставили компенсаций на общую сумму в 84 млн 585 тыс. рублей, деньги получили 2811 человек.