Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM Вузы Свердловской области должны вернуться на очную или смешанную форму обучения, заявили уральские студенты в обращении к губернатору Евгению Куйвашеву. Такое требование учащиеся разместили на странице главы региона в Instagram.

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Студенты обратили внимание, что длительный дистанционный режим может вызвать психологические проблемы у учащихся.

Куйвашев ответил, что некоторые вузы находятся в федеральном подчинении, и образовательные организации имеют автономию в решении вопросов о режиме обучения. Общая цель у всех одна — защитить всех от COVID-19, добавил губернатор.

«Наберитесь терпения, берегите своё здоровье», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября 2020 года свердловские вузы перешли на дистанционный режим обучения.

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