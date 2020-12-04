Челябинск, , 13:46 — REGNUM В Коркино Челябинской области задержаны трое граждан подозреваемые в поджоге автомашины журналистки Марины Малковой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Их поймали в городе Коркино. Им грозит до пяти лет колонии. Двое водворены в изолятор. В отношении ещё одного идут следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль BMW X1 подожгли возле дома №1 на ул. Бейвеля 23 ноября. Также пострадали две стоявшие рядом иномарки.

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