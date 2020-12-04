Лондон, , 13:56 — REGNUM Разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от коронавирусной инфекции тщательно проверена, эффективна и качественна. С таким заявлением выступило британское агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, сообщает телеканал Sky News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Британия 3 декабря первой из стран сертифицировала вакцину от Pfizer и BioNTech. Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал это решение поспешным, принятым без тщательного изучения данных. Позднее он принёс извинения и объяснил свои слова недопониманием.

В британском ведомстве подчеркнули, что ни одну вакцину не одобрили бы, не убедившись в её соответствии ожидаемым стандартам безопасности, качества и эффективности. Высокий уровень проверки препарата подтвердил в интервью телеканалу британский министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.

Читайте также: Компания Pfizer представит данные по вакцине от COVID-19 регулятору США