Кейптаун, , 13:46 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса в Восточно-Капской провинции, где было зафиксировано увеличение числа случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Так, президент ввел ночной комендантский час в восточном районе залива Нельсона Манделы, который является новой горячей точкой распространения коронавируса.

Употребление алкоголя в общественных местах, таких как пляжи, также было запрещено с четверга, 3 декабря, что, по словам президента, сократит число общественных собраний.

Максимальное количество участников мероприятий в помещении было сокращено до 100 и до 250 человек для мероприятий на открытом воздухе.

Президент Рамафоса призвал людей соблюдать правила и ограничения, установленные для предотвращения распространения вируса.

Залив Нельсона Манделы — самый большой муниципалитет в Восточно-Капской провинции. Всего в провинции зарегистрировано 132 149 случаев заражения из 800 872 случаев по всей стране.