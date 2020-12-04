Смоленск, , 13:38 — REGNUM Под административный арест на десять суток отправится по решению суда житель Смоленска, неоднократно нарушивший режим самоизоляции, сообщили 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Смоленской области.

Мужчине ранее дважды был выписан штраф за нарушение самоизоляции — по тысяче рублей. Однако мужчина штраф не оплатил.

«По полученным ответам установлено, что смолянин официально нигде не трудоустроен, предпринимательскую деятельность не осуществляет и ликвидного имущества не имеет. Кроме того, мужчина поддерживал связь с судебным приставом только путем телефонных переговоров, каждый раз, обещая оплатить назначенные штрафы», — уточнили в УФССП.

Однако штрафы так и остались неоплаченными. В результате должника принудительно доставили в районное отделение судебных приставов. В отношении него был составлен новый административный протокол об уклонении от исполнения административного наказания. Решением суда должнику назначено наказание в виде административного ареста на срок десять суток.