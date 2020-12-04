Калуга, , 14:36 — REGNUM 171 преступление коррупционной направленности и 56 фактов взяточничества было выявлено правоохранительными органами Калужской области за 11 месяцев 2020 года, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции под председательством прокурора области Константина Жилякова.

Сумма ущерба, причиненного в результате совершения преступлений коррупционной направленности, составила более 178 млн рублей. В ходе следствия наложен арест и изъято имущество на сумму свыше 127 млн рублей. С целью возмещения причиненного ущерба правоохранительные органы выявляют имущественное положение лиц, причастных к коррупции, включая зарубежные активы.

В работе заседания приняли участие представители УФСБ, УМВД и СУ СК России по Калужской области.

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