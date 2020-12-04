Белгород, , 13:41 — REGNUM Ещё 179 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 4 декабря, что на два превышает рекордное значение предыдущих суток. Выздоровели 422 человека. В летальную статистику внесли ещё шесть пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 16 тыс. 901 носителя инфекции. Завершил лечение выздоровлением уже 13 тыс. 431 пациент. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 123 человек.

В стационарах находятся 918 пациентов, в том числе 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении 2429 человек.