Вологда, , 13:33 — REGNUM В Вологодской области за сутки зафиксировано 12 летальных исходов пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 200 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за сутки в регион выявили 372 новых заболевших COVID-19, общее число носителей коронавиурса в регионе с начала пандемии выросло до 13 569.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор предупредил жителей региона, что тестов на ковид всем не хватит.