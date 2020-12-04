Владимир, , 13:32 — REGNUM Во Владимирской области 4 декабря подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 801 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 186 пациентов, в том числе 338 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 338 человек, три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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